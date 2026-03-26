日本代表の森保一監督が24日、J1百年構想リーグEAST第12節の柏レイソル対鹿島アントラーズ戦を視察後、報道陣の取材に応じ、北中米W杯の壮行試合として開催される5月31日のキリンチャレンジ杯アイスランド戦(国立)で「追加選手」を招集する意向を明かした。W杯メンバー26人に加えてアイスランド戦限定の選手招集を行うことで、長いシーズンを戦ってきたW杯メンバーの負荷を軽減し、効果的にコンディション調整を進めていく構えだ