マドリード・オープン 大会期間：2026年4月22日～2026年5月3日 開催地：スペイン マドリード コート：クレー（赤土） 結果：[セバスティアン オフナー] 0 - 2 [トマス マルティン エチェベリ] 試合の詳細データはこちら≫ マドリード・オープン第4日がスペイン マドリードで行われ、男子シングルス2回戦で、セバスティアン オフナーと第25シӦ