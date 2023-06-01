ドジャースは本拠地でのカブス3連戦の先発投手を発表し、佐々木が25日（日本時間26日）の第2戦に中5日で先発することが決まった。今季は4試合に登板し、2敗、防御率6.11と苦しんでいる。今季初勝利へ、3戦連発と波に乗る鈴木を封じられるかが鍵になりそうだ。カブスは今永が26日（同27日）の第3戦に中4日で先発する。メジャー通算10打数1安打と相性の良い大谷を封じ、3勝目を狙う。