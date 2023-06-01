◇インターリーグホワイトソックス4―1ダイヤモンドバックス（2026年4月23日フェニックス）ホワイトソックス・村上は、メジャー新人＆球団の新記録となる6試合連続本塁打は逃したものの、攻守で勝利に貢献した。0―1の3回1死一塁ではカウント3―0から、内角94マイル（約151キロ）の速球を右前打。好機を広げ、次打者の同点打につなげた。一塁の守備では4回に鋭いゴロを横っ跳びで好捕し、すぐに立ち上がってベースカバー