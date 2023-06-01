トランプ米大統領（ゲッティ＝共同）【ワシントン、イスラマバード共同】米CNNテレビは24日、トランプ大統領がイランとの再協議のため、ウィットコフ和平交渉担当特使と娘婿クシュナー氏を仲介国パキスタンに派遣すると報じた。協議は週末に予定されているとした。パキスタン政府筋はイランのアラグチ外相が24日夜、パキスタンを訪問すると明らかにした。協議の準備をするため、米国から警備担当者らがパキスタン首都イスラマ