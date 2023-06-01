お笑い芸人の“東ＭＡＸ”こと東貴博が２２日放送のＡＢＣテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜・午後１１時２０分）に“金持ち芸人”として出演し、幼少期を語った。昭和を代表するコメディアンの東八郎を父に持つ東ＭＡＸ。「小学校４年くらいの時に、うちの親父がタケノコ狩り行こうって言ったんですね」と始め「なんで？って言ったら『千葉に山買ったんだよ』って。『３０００坪の山買ったから』って言って」と話すと、