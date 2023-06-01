北海道の人気観光地、旭山動物園。その園内にある焼却炉に、妻の遺体を遺棄したとして事情を聴かれている職員が、妻殺害についてもほのめかしていることが新たにわかりました。旭山動物園は動物本来の動きが楽しめる行動展示が人気で、昨年度は130万人以上の観光客が訪れています。現在、警察に任意で事情を聴かれているのは、その旭山動物園に勤めている30代の男性職員です。この職員は妻が行方不明になっていて、今週木曜日、妻