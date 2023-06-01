俳優・竹内涼真が２４日に自身のインスタグラムを更新。主演ミュージカル「奇跡を呼ぶ男」東京公演が千秋楽を迎え、心境を明かした。「気づいたら東京千秋楽」と始めて、「自分の心と身体が充実しているなと気づかされる日々でした」と感想を述べ、「みんなからギフトが多すぎて言葉にならないけれど、僕はこのチームが好きだ。それだけ心から言える。みんな大好きだありがとう」と感謝を記した。続けて「今日の東京千秋楽は