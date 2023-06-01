プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「ふわふわおいしい！関西風お好み焼き by 金丸 利恵さん」 「シラスと天かすのサラダ」 「具だくさんニラ玉スープ」 の全3品。 食卓がぱっと盛り上がるお好み焼き。野菜たっぷりのサラダに温かいスープをプラスして栄養バランスも重視しました。【主食】ふわふわおいしい！関西風お好み焼き by 金丸 利恵さん すりおろし長芋入り黄金比率の生地を