パキスタンメディアは、イランのアラグチ外相が24日に首都イスラマバードに到着する見込みだと伝えました。複数のパキスタンメディアはイランのアラグチ外相が率いる「小規模な代表団」が24日夜に首都イスラマバードに到着する見込みだと伝えました。パキスタン外務省によりますと、パキスタンの外相とイランのアラグチ外相が電話会談し、停戦に向けた協議を継続する重要性について意見をかわしたということです。アメリカとイラン