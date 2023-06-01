24日午後、岐阜県岐南町にある名古屋鉄道の踏切で1歳の男の子が列車と接触する事故があり、男の子は意識不明の重体です。警察などによりますと、24日午後5時ごろ、岐南町下印食の名鉄名古屋本線の踏切で、近くに住む1歳の男の子が回送列車と接触しました。男の子は1人で踏切に入り立っていたところ、列車と接触したとみられ、頭にけがをし病院に運ばれましたが、意識不明の重体です。回送列車に乗っていた運転士と車掌にけがはあり