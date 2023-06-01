マンチェスター・ユナイテッドは24日、オランダ代表DFマタイス・デ・リフトがリハビリに取り組む様子を公開。ピッチで個人トレーニングを実施したことを伝えている。現在26歳のデ・リフトはアヤックスでプロデビューを飾り、ユヴェントス、バイエルンを経て、2024年夏にマンチェスター・Uへ完全移籍で加入。ここまで公式戦56試合出場で3ゴールを記録している。そんなデ・リフトは今シーズン、開幕からリーグ戦13試合連続でフ