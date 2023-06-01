神奈川県の病院で天井裏に侵入したとして、この病院の小児科医の男が逮捕されました。病院の職員がふと見上げた天井に「あるもの」を見つけ、発覚しました。神奈川県藤沢市の湘南藤沢徳洲会病院。7日夜、仮眠をとったり、シャワーを浴びるたりすることができる部屋で、職員が過ごしていたときでした。ふと、天井を見上げると…、エアコンの送風口から「人の手」が出ていたというのです。病院職員「天井に設置されたエアコンの一部