5月に活動を終了する嵐のメンバーが出演したドラマを集めたTVerの特集「ARASHI Collection」Part2が、25日にスタートした。「ARASHI Collection」同特集は、「ありがとう、嵐。5人と歩んだかけがえのない物語を、TVerでもう一度。」をコンセプトに展開する企画。2026年5月に活動を終了する嵐の歩みを振り返るもので、5人が出演したドラマを無料配信する。Part2では、大野智出演の『歌のおにいさん』、櫻井翔出演の『謎解きはディナ