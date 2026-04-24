CLでは敗れたものの、国内では3冠の可能性を残しているマンチェスター・シティ。FAカップでは準決勝まで進んでおり、プレミアリーグではついにアーセナルを抜いて首位に立った。そんなシティだが、早くも夏の移籍市場に目を向けている。『Sky Sports』によると、アタッカーの補強を検討しており、ライプツィヒのヤン・ディオマンデ、ボーンマスのイーライ・ジュニア・クルピの名前が挙がっているようだ。ディオマンデはスピードと