プレミアリーグ第32節サンダーランド対トッテナムの一戦は1-0でホームチームの勝利に終わった。この試合で物議を醸すことになったのが、トッテナムのゴール前で起きたクリスティアン・ロメロとアントニーン・キンスキーの交錯だ。ロメロはサンダーランドのFWブライアン・ブロビーに押されたことでキンスキーとぶつかっており、そのまま立ち上がれず。負傷交代となり、試合後に内側靭帯の断裂が発表された。この負傷の発端となった