日本相撲協会の八角理事長は24日、イギリス・ロンドンの歴史ある称号「シティ・オブ・ロンドン名誉市民」を授与されました。授与式は24日、ロンドンのギルドホールで行われ、相撲の普及や日本文化の発信に貢献してきた功績が評価されました。八角理事長は、「個人の功績ではなく、大相撲の伝統と文化を守ってきた全ての人の貢献によるものだ」と述べました。また、1991年のロンドン場所に横綱として参加し、2025年は理事長としてロ