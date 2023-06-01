23日夜、大町市の国道で自転車に乗っていた女性が車にはねられ、大けがをしたひき逃げ事件で、警察は24日夜、ひき逃げなどの疑いで、松本市の会社員の男（63）を逮捕しました。ひき逃げと過失運転致傷の疑いで逮捕されたのは、松本市の会社員、堀内俊明容疑者（63）です。警察によりますと、堀内容疑者は23日午後9時半前、中型貨物車を運転して大町市の国道147号を走行中、車道の左側を自転車で走っていたベトナム国籍の女性（24）