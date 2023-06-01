【新華社北京4月24日】中国商務部は24日、ベルギーのFNハースタルなど欧州連合（EU）の7社・団体を輸出規制対象リストに追加したと発表した。輸出管理法、両用品目輸出管理条例などの法律・法規に基づく措置で、国の安全と利益を守り、拡散防止などの国際義務を果たすためとしている。対象企業・団体に対する軍民両用（デュアルユース）品目の輸出を禁止し、中国原産の両用品目を海外の組織や個人が移転、供給することも禁止す