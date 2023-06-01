アジア・サッカー連盟は24日、2026〜27年シーズンのアジア・チャンピオンズリーグ・エリート（ACLE）の出場枠を、現行の24から32に拡大すると発表した。日本勢は3チームが本大会から、2チームがプレーオフから出場する。計5枠は東地区で最多。日本勢は今大会のJ1町田も含めて4大会連続で決勝に進んでおり、出場枠の割り当てに反映されるランキングで東地区のトップにいる。下位大会に当たるACL2には本大会から1チームが出場す