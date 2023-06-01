イランのアラグチ外相率いる「小規模な代表団」が、24日夜にもアメリカとの協議を仲介するパキスタンを訪問する予定だと、パキスタン国営メディアが報じました。パキスタン情報筋の話として伝えたもので、アラグチ外相は短期間、首都イスラマバードに滞在するということです。また、アメリカの先遣隊がすでに現地に到着しているとも伝えています。一方、パキスタン外務省によりますと、ダール外相は24日、アラグチ外相と電話会談し