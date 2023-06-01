アメリカの首都ワシントンの連邦検察はFRB＝連邦準備制度理事会のパウエル議長に対する刑事捜査を終結すると明らかにしました。アメリカの首都ワシントンのピロ連邦検事は24日、「X」に投稿し、FRB本部の改修工事をめぐるパウエル議長への刑事捜査を終結すると明らかにしました。パウエル議長はFRB本部の改修工事の費用超過をめぐって議会で虚偽の証言をした疑いを指摘され、司法省から大陪審への召喚状を受け取っていましたが、連