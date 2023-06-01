◆パ・リーグオリックス３―２日本ハム（２４日・京セラドーム大阪）オリックスのアンダーソン・エスピノーザ投手が、シーモアの来日初アーチを“アシスト”した。「文化に関してはすごく住みやすくていい環境だけど、野球に関してはそんな簡単には成功できないよ。とにかく強い気持ちを持ってやれば、絶対に成功する」と、来日３年目の先輩として助言を送っていたことを明かした。この金言を受けてレイズから新加入した左の大