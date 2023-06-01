NY株式24日（NY時間11:02）（日本時間00:02） ダウ平均49144.40（-165.92-0.34%） ナスダック24685.80（+247.30+1.01%） CME日経平均先物59780（大証終比：+60+0.10%） 欧州株式24日GMT15:02 英FT100 10400.93（-56.08-0.54%） 独DAX 24153.96（-1.49-0.01%） 仏CAC40 8167.05（-60.27-0.73%） 米国債利回り 2年債 3.780（-0.053） 10年債 4.303（-0.022） 30年債 4.9