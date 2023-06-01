日経平均株価は、トランプ大統領がイスラエルとレバノンの停戦期限の3週間延長を表明したことで、中東情勢を巡る警戒感が和らぎ、幅広い銘柄に買い注文が広がりました。24日、終値は前の日に比べて575円95銭高い5万9716円18銭となり、22日につけた史上最高値を更新し、6万円の大台に迫りました。