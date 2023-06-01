イランのアラグチ外相が24日夜、パキスタンを訪問すると地元メディアが報じました。パキスタンメディアによりますと、イランのアラグチ外相は24日夜、少数の交渉団を率いて首都イスラマバードに到着する見込みです。また、アメリカの警備や調整を担う担当者らも、すでに現地入りしていると伝えられています。パキスタン外務省は24日、ダール副首相兼外相とアラグチ外相が電話で会談し、停戦や地域情勢について意見を交わしたと発表