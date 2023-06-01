アメリカのヘグセス国防長官は24日、イラン関連船舶への取り締まりを世界規模に拡大する方針を示しました。ヘグセス国防長官：封鎖は拡大しているだけでなく、実際、数日後には2隻目の空母が封鎖に加わる予定だ。封鎖は世界規模にまで広がっている。ヘグセス国防長官は24日の記者会見で、アメリカ軍によるイラン港湾に出入りする船舶への封鎖について「世界規模に拡大している」と述べました。同席したケイン統合参謀本部議長も、