「はしか」の感染者数が299人と2020年以降最も多くなる中、上野厚生労働大臣がワクチンの接種を呼びかけました。上野厚生労働大臣：麻疹風疹ワクチンの定期接種の対象である、1歳または就学前1年間にある場合におきましては、接種のご検討をお願いをしたい。また、症状がある場合は外出を控えたり、医療機関を受診する際には公共交通機関の利用を可能な限り避けることなども呼びかけました。