警察などによりますと、きのう午後5時すぎ、岐阜県岐南町の名鉄名古屋本線の踏切で、「人と列車が接触した」と名鉄の関係者から110番通報がありました。はねられたのは1歳の男の子で、その後、病院に運ばれましたが意識不明の重体です。列車は回送列車で乗客はいませんでした。現場を目撃した子ども「（踏切が）カンカン鳴ってから入った」警察は、男の子が一人で踏切の中に立ち入ったとみて状況を詳しく調べています。