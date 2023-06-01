主演・白洲迅×ヒロイン・桜井日奈子による禁断のリベンジ・ラブサスペンス『余命３ヶ月のサレ夫』の放送が、4月24日（金）にスタートした。第1話では、幸せの絶頂だった31歳エリート建築士の主人公・高坂葵（白洲迅）が、突然余命宣告を受ける壮絶な始まりが描かれた。【映像】「あと何年生きられますか？」主人公の問いに医師が悲痛な返答◆31歳、幸せの絶頂にいた主人公だが…妻の美月（桜井日奈子）と幸せな家庭を築き、一人息