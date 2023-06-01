TVerでは、5月に活動を終了する嵐が過去に出演した名作ドラマを集めた特集「ARASHI Collection」Part2の配信を4月25日から開始。大野智×生田斗真のダブル主演『魔王』、小雪×松本潤が共演した『きみはペット』などが初配信となる。【写真】SixTONESと二宮和也が“仲良くなろう旅”『6SixTONES』第3弾で本音トーク「ARASHI Collection」Part2では、二宮和也が自閉症の青年ランナーを熱演した『マラソン』が配信される。韓国