22日に岩手県大槌町の2か所で発生した山林火災は現在も延焼が続いていて、避難指示の対象はおよそ3200人に増えました。22日午後、大槌町の小鎚地区と吉里吉里地区周辺で発生した山林火災は延焼が続いていて、いまだ鎮圧の見通しは立っていません。町は、焼けた山林がある範囲を24日、午前6時現在で2つの地区あわせて、1176ヘクタールとしていましたが、その中で実際に焼けた面積は730ヘクタールと発表しました。延焼の拡大に伴い、