アイドルグループ「恵比寿マスカッツ」の元メンバー・神崎紗衣が、宅地建物取引士（宅建）試験に合格。交付された宅地建物取引士証を公開した。２３日に自身のＸに新規投稿。昨年１１月の宅建試験合格に続いて、今年に入ってからは「ファイナンシャル・プランニング技能検定（ＦＰ試験）」の３級にも合格しており、「ＦＰも合格したし嬉しすぎる！不動産のご相談にのれるようにこれからも頑張ります」と歓喜をつづった。手元