女優・田中あいみ（３８）が２４日、Ｘを更新。結婚したことを報告した。田中は「ご報告…私事ではございますがこの度結婚いたしました」と発表。指輪がキラリと光る写真を添え、「名字は変わりましたが今まで通りタナカ！とお呼びください」と呼びかけた。岐阜県出身。映画「牙狼ＴＡＩＧＡ」や「北風アウトサイダー」、ドラマ「相棒２０」他、ＣＭにも出演。「公私ともに精進してまいります。引き続きよろしくお願いいた