松戸競輪場のG1「オールガールズクラシック」は初日を終えた。9Rは鈴木奈央（29＝静岡）がペース駆けで押し切った。「自在選手ばかりだったので、後手後手になってしまうのが想像できた。だったら、自分で前に出て駆けた方がいいなと思った。きつかったけど振り切れたので悪くないかな。体の感じは変わらないけど、G1に向けて練習してきたので自信を持って走ろうと思っていた」気持ちを強く持って積極的に駆けた選手が先頭