【はずる ゼルダの伝説 カバンダの看板／ハイリアの盾】 発売元：ハナヤマ 発売日：2026年4月25日 価格：各3,630円 サイズ：[カバンダの看板] 全高約95mm [ハイリアの盾] 全長約65mm ハナヤマは、メタル製立体パズル「はずる」の新製品、「はずる ゼルダの伝説 カバンダの看板」と「はずる ゼルダの伝説 ハイリアの盾」を4月25日に発売する。