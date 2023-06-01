【八奈見杏菜 水着Ver.】 2026年12月 発売予定 価格：17,500円 撮影：あみあみ秋葉原ラジオ会館店 グッドスマイルカンパニーより、2026年12月に発売予定の1/7スケールフィギュア「八奈見杏菜 水着Ver.」。こちらは、TVアニメ「負けヒロインが多すぎる！」に登場する負けヒロインのひとり「八奈見杏菜」を立体化したものだ。 今回は、ビーチに