【山田杏奈 水着Ver.】 2026年8月 発売予定 価格：24,200円 撮影：あみあみ秋葉原ラジオ会館店 ベルファインより、2026年8月に発売予定の1/6スケールフィギュア「山田杏奈 水着Ver.」。こちらは、TVアニメ「僕の心のヤバイやつ」に登場するヒロインの「山田杏奈」がビーチではしゃいでいる姿を立体化したものだ。 サイズは少し大きめだが、膝立ちの