【30MP 式波・アスカ・ラングレー（プラグスーツVer.）】 4月25日 発売 価格：4,400円 BANDAI SPIRITSは、プラモデル「30MP 式波・アスカ・ラングレー（プラグスーツVer.）」を4月25日に発売する。価格は4,400円。 本商品は、映画「ヱヴァンゲリヲン新劇場版」に登場する「式波･アスカ･ラングレー」のプラグスーツ姿を、同社のプラモデル