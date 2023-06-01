【HG 1/144 アリュゼウス】 4月25日 発売 価格：13,200円 【HG 1/144 Ξガンダム （機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女）】 4月25日 発売 価格：7,700円 BANDAI SPIRITSは、プラモデル「HG 1/144 アリュゼウス」および「HG 1/144 Ξガンダム （機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女）」を4月25日