タレントの安西ひろこが聴力検査の結果を報告し、持病について思いをつづった。２４日までに自身のインスタグラムを更新し「久しぶりの耳鼻科へ行ってきました。聴力検査の結果、残念ながら聴力は変わっていませんでした」という。安西は昨年１２月に突発性難聴を公表。１２月に入って急に左耳が聞こえづらくなり、検査したところ診断されたと明かした。「先生からは『突発性難聴になってから４ヶ月が経っているので聴力は固