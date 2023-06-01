保山市施甸県万興郷で、ボタンの花を食材に地元農家が調理した料理。（４月７日撮影、施甸＝新華社配信／呉丹）【新華社昆明4月24日】中国雲南省施甸（しでん）県でボタンの花が見頃を迎え、多くの観光客が訪れている。地元農家は摘みたてのボタンの花を自然食材と組み合わせ、ボタンの花を使った炒め物や鍋、揚げ物など、見た目にも味にもこだわった料理を提供。観光客に、花の美しさと食の魅力を同時に楽しめる「ボタンの宴」