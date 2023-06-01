アジア・サッカー連盟は24日、2026〜27年シーズンのアジア・チャンピオンズリーグ・エリート（ACLE）の出場枠を現行の24から32に拡大すると発表した。日本勢の割り当ては本大会から3枠、プレーオフから2枠の計5枠。（共同）