アメリカのトランプ大統領は23日、イスラエルとレバノンの停戦が3週間延長されると発表しました。アメリカ・トランプ大統領：重要な始まりだ。イランでの取り組みと並行してこの問題も解決できれば素晴らしい。ホワイトハウスで23日、トランプ大統領が仲介する形で、イスラエルとレバノンの高官による協議が行われました。イスラエルとレバノンは26日に10日間の停戦期限を迎えますが、期限を前に3週間の延長で合意しました。トラン