松戸競輪場のG1「オールガールズクラシック」は初日を終えた。4Rは3番手から捲った神戸暖稀羽（ののは、22＝北海道）が1着ゲット。「前々にいたいけど7番車だから、どうしようかと思った。3番手が取れて良かった。ホームで行こうと決めすぎていて林（真奈美）さんと合ってしまった。あそこで引くと終わると思った。外併走できつかったけど何とか残れて良かった。声援があったのと人気になっていたので、もう意地でした」地