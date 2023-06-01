【Amazon：Sonos】 セール期間：4月25日～5月4日23時59分 Sonos Era 300 スマートスピーカー AmazonにてSonosのオーディオデバイスが特別価格で販売されている。期間は5月4日23時59分まで。 対象商品には、Sound Motionテクノロジーを搭載したプレミアムサウンドバー「Arc Ultra」やDolby Atmos対応のスマートスピーカー