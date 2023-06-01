【モデルプレス＝2026/04/25】TVerでは4月25日より嵐が過去に出演した名作ドラマを集めた特集「ARASHI Collection」Part2の配信を開始する。【写真】「23年前と繋がった」と話題の嵐のラストシングル◆「マラソン」「花より男子2（リターンズ）」など配信決定「ARASHI Collection」Part2では、二宮和也が自閉症の青年ランナーを熱演した『マラソン』が配信される。韓国中を感動の渦に巻き込んだ実話を日本に舞台を移し、映像化。二