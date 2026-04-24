先ほどからドル円にやや売りが入っており、１５９．４０円付近に値を落としている。先ほど米司法省が、ＦＲＢ本部ビルの経費に関するパウエル議長の刑事捜査を打ち切ると発表したことに反応している模様。ＦＲＢの政策金利に敏感な米２年債利回りが下げており、ドル円もそれに呼応している。 議会では、パウエル議長の刑事捜査が次期ＦＲＢ議長の後任人事の承認手続きを遅らせる要因となっていたことから、これでウォӦ