女子プロレス団体・スターダムに所属するスターライト・キッドが２４日、インスタグラムを更新。ヘアチェンジしたオフショットを投稿し、反響を集めた。マスクを外した完全オフモード。「久しぶりに前髪作って、アンブレラにしちゃったーなんかちょっとまだ見慣れてないけど、皆に褒められて嬉しかった〜！！」とつづった。フォロワーからは「超可愛い」、「凄く似合ってる」、「マスクないと普通に女子だな〜」、「大人っぽ