1985（昭和60）年4月25日、昭和天皇が茨城県のつくば科学万博を初めて訪問された。歴史館や地元のいばらきパビリオンなどを見て回られ、シンボルタワーから会場を見渡された。テーマ館では電子オルガンを演奏するロボット（写真）に「非常に複雑なコンピューターが働いているわけですね」と感心したご様子だった。